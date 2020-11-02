الأزمة مستمرة.. محمد فضل يقصي كهربا من قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

أصبح انضمام محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية صعبا للغاية .

وتقلصت فرص كهربا فى الانضمام لمنتخب مصر بعد مشادته العنيفة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال احتفالية النادى الأهلى بالتتويج بلقب الدوري الممتاز .

وجاءت خناقة كهربا مع محمد فضل لتحسم الجدل بشأن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر والذى كان فى حيرة فنية كبيرة بشأن اللاعب سواء بانضمامه أو من عدمه ،ولكن بعد حدوث الازمة بين فضل واللاعب تقلصت كل فرصه فى الانضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل .

وفى السياق ذاته أكد شوبير أن محمد صلاح سينضم لقائمة منتخب مصر المقبلة قائلا: " سألت عمرو الجناينى وحسام البدرى ومحمد بركات عن موقف محمد صلاح قالولى مفيش أى مشكلة وهيكون موجود بنسبة مليون فى المية، وعرفت أن صلاح ينتظر استدعاء يوم 9 نوفمبر ومتحمس للعودة للفراعنة" .

وأكد شوبير أن أحمد فتحى لن يكون متواجدا ضمن قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتى توجو المقبلين .