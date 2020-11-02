وتقلصت فرص كهربا فى الانضمام لمنتخب مصر بعد مشادته العنيفة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال احتفالية النادى الأهلى بالتتويج بلقب الدوري الممتاز .
وجاءت خناقة كهربا مع محمد فضل لتحسم الجدل بشأن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر والذى كان فى حيرة فنية كبيرة بشأن اللاعب سواء بانضمامه أو من عدمه ،ولكن بعد حدوث الازمة بين فضل واللاعب تقلصت كل فرصه فى الانضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل .
وفى السياق ذاته أكد شوبير أن محمد صلاح سينضم لقائمة منتخب مصر المقبلة قائلا: " سألت عمرو الجناينى وحسام البدرى ومحمد بركات عن موقف محمد صلاح قالولى مفيش أى مشكلة وهيكون موجود بنسبة مليون فى المية، وعرفت أن صلاح ينتظر استدعاء يوم 9 نوفمبر ومتحمس للعودة للفراعنة" .
وأكد شوبير أن أحمد فتحى لن يكون متواجدا ضمن قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتى توجو المقبلين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزمة مستمرة.. محمد فضل يقصي كهربا من قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.