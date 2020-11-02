حصاد الجولة 3 من الدوري السعودي.. النصر في القاع.. وحجازي يقود الاتحاد للفوز بديربي جدة للمرة الأولى منذ 2012

أسدل الستار أمس، الأحد، على منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وشهدت هذه الجولة العديد من المفاجآت بسقوط الكبار، حيث خسر الأهلي ديربي جدة أمام الاتحاد بنتيجة 2-0، بقيادة المدافع المصري أحمد حجازي في أول ظهور له، لأول مرة منذ عام 2012.

وكان حجازي انضم لاتحاد جدة هذا الصيف، قدما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كما سقط التعاون بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أمام القادسية بهدف دون رد، قبل أن يخسر الاتفاق على يد أبها بنتيجة 3-2.

وفشل النصر في الحصول على أي نقطة هذا الموسم حتى الآن، وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي أمام الشباب مساء أمس، بنتيجة 2-1.

أما الهلال فقد فاز على ضمك بهدفين دون رد، ليتقاسم الصدارة مع الفتح والفيصلي والشباب برصيد ٧ نقاط لكل منهم.