محمد صلاح يقود قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو.. واستبعاد أحمد فتحي

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "إنني سألت عمرو الجناينى وحسام البدرى ومحمد بركات عن موقف محمد صلاح قالولى مفيش أى مشكلة وهيكون موجود بنسبة مليون فى المية، وعرفت أن صلاح ينتظر استدعاء يوم 9 نوفمبر ومتحمس للعودة للفراعنة" . وأكد شوبير أن أحمد فتحى لن يكون متواجدا ضمن قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتى توجو المقبلين .



وتابع الإعلامى أحمد شوبير أن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، ينتظر وضوح الرؤية بشأن موقف محمود الونش مدافع الزمالك من مواجهة الرجاء لإعلان ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلى بديلا له حال استمرار غيابه بسبب الإصابة. أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سينضم بشكل رسمي إلى منتخب مصر لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون .وتابع الإعلامى أحمد شوبير أن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، ينتظر وضوح الرؤية بشأن موقف محمود الونش مدافع الزمالك من مواجهة الرجاء لإعلان ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلى بديلا له حال استمرار غيابه بسبب الإصابة.

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