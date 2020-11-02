بالأسماء .. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر التطورات الخاصة باللاعبين المنضمين للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "إن الأهلى استقر على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق حتى الآن ولكن ناصر ماهر يريد استكمال مسيرته مع سموحة لأنه مرتاح ماديًا ومعنويًا هناك" .

وأضاف شوبير: " أحمد ياسر ريان قد يخرج معارًا للإسماعيلى، وفرص عودة محمد عبد المنعم للأهلى انتهت بعد رحيل فايلر، والحديث عن عروض صالح جمعة وأحمد الشيخ اجتهادات من وكلاء اللاعبين، ولكن الأهلى لم يناقش مصيرهم بشكل نهائى حتى الآن ."