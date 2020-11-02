بالأسماء .. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "إن الأهلى استقر على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق حتى الآن ولكن ناصر ماهر يريد استكمال مسيرته مع سموحة لأنه مرتاح ماديًا ومعنويًا هناك" .
وأضاف شوبير: " أحمد ياسر ريان قد يخرج معارًا للإسماعيلى، وفرص عودة محمد عبد المنعم للأهلى انتهت بعد رحيل فايلر، والحديث عن عروض صالح جمعة وأحمد الشيخ اجتهادات من وكلاء اللاعبين، ولكن الأهلى لم يناقش مصيرهم بشكل نهائى حتى الآن ."
وتابع : "الأهلى تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام بالإضافة إلى التعاقد مع طاهر محمد طاهروالذى ينتظره مستقبلا كبيرا داخل القلعة الحمراء نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها".
وأكد شوبير أن الأهلى حسم ضم المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوى بشكل رسمي وسيتم الإعلان عن الصفقة عقب معرفة مصير فريقه بمنافسات دوري أبطال إفريقيا خاصة إنه مقبل على مباراة مهمة أمام الزمالك بنصف نهائى البطولة الإفريقية والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل .
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