واقترب أيضا الحارس أحمد عادل عبدالمنعم من المغادرة خاصة فى ظل تلقيه عددا من العروض فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها الإسماعيلى ، ويحاول المسئولون فى المقاصة منع اللاعبين من الرحيل والحفاظ على قوام الفريق مع إعطاء وعود بحل الازمة فى أقرب وقت ممكن خاصة وأن النادى مقبل على رعاية جديدة مع إحدى الشركات الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محاولة أخيرة فى المقاصة لمنع رحيل النجوم فى الميركاتو الصيفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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