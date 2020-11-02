جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلانتا على النايل سات وعرب سات في دوري الأبطال

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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتالانتا على النايل سات وعرب سات، هي ما يبحث عنه جميع محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية هذه الساعات، وذلك من أجل متابعة مباراة ليفربول واتلانتا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تحل كتبية يورجن كلوب الألماني فريق الريدز ضيفاً ثقيلاً على فريق اتالانتا يوم الثلاثاء على ملعب الأخير وسط أمال كبيرة من الجانبين لتحقيق الفوز، وسوف نتعرف سوياً على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتالانتا على النايل سات وعرب سات في دوري أبطال أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتالانتا

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول محمد صلاح ضد اتلانتا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، يُعاني ليفربول من ظروف عصيبة في خط الدفاع الخلفي حيث يغيب اللاعب فان دايك وفابينيو مما يؤثر على دفاع الريدز، ولكن ليفربول فريق قوي ويعمل على عمل التوازن اللازم عن طريق مدربه المخضرم يورجن كلوب حيث وجد البديل على الفور مما يُعطي الريدز القوة المطلوبة لتحقيق الانتصار.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما حقق الريدز الانتصارات المتتالية في المباريات السابقة مما جعلة يحصد 6 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وعلى الجانب الأخر يخطو فريق اتلانتا خطى ثابتة حيث يدخل اللقاء ومعه أربعة نقاط في جعبتة ساعياً لتحقيق الانتصار على ارضة.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول واتلانتا

وقبل ان نتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلانتا على النايل سات وعرب سات، سوف تنطلق مباراة ليفربول واتلانتا مساء يوم الثلاثاء الموافق 3-11-2020 على ملعب جيويس في ملحمة تاريخية يدخلها الريدز متأثراً بغياب لاعبين من خط الدفاع فان دايك وفابينيو، وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول واتلانتا على النايل سات عرب سات، فهي كالتالي:

القناة التردد الاستقطاب الترميز القمر الصناعي Irib TV 3 11881 H 27500 Arabsat ASR TV 10845 V 27500 Monacosat CBC SPORT HD 11175 H 27500 Azerspace Varzish Sport HD 11785 H 27500 Yahsat Arena Sport 1 12380 H 30000 Bulgariasat M4 Sport HD 11958 V 27500 Eutelsat Football HD 10935 H 27500 Yahsat

هذا بخلاف أن مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية ستذيع مباراة ليفربول واتلانتا في دوري أبطال أوروبا، وبالتحديد ستكون قناة بي إن سبورتس 4 HD هي الناقل الحصري للمباراة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مفتوحة تنقل ماتش ليفربول واتلانتا على النايل سات خلال الساعات القليلة القادمة، سنوافيكم بها فور إعلانها.