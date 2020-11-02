عصام الحضري يبعث رسالة أمل لجمهوره عبر انستجرام

شارك عصام الحضري ، جمهورة بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر الحضرى من الجيم وعلق قائلا : كلما زادت ثقتك في نفسك قلّت الأشياء التي تهزمك .
وعلّق الحساب الرسمى لكأس العالم ، على مشاركة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر فى كأس العالم 2018 فى روسيا، كأكبر لاعب فى تاريخ كأس العالم حيث بلغ عمره 45 سنة و161 يومًا.
ونشر الحساب الرسمى فيديو لـ عصام الحضرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق: "محطمو الأرقام القياسية، صانعو التاريخ العمر مجرد رقم.. فقط اسأل الحضرى".
يذكر أن عصام الحضري، قال إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.
وتابع "الحضري" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس": "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددًا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".
وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".
وختم حديثه قائلًا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرًا على التألق".
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