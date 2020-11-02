خاص| تعرف على موقف لاعبي الرجاء الأساسيين من خوض لقاء الزمالك

وكشف مصدر مسؤول في نادي الرجاء المغربي في تصريحات خاصة لصدى البلد: " أن اللاعبين الأساسين بالفريق جاهزون تمامًا لخوض لقاء الزمالك بعد شفائهم من فيروس كورونا ما عدا لاعب واحد.
وتابع : " حارس الرجاء الأساسي أنس الزنيتي سيغيب عن لقاء الزمالك بعد أن قام بعمل تحليل لفيروس كورونا وثبتت إيجابيته وهذا مايعني خروجه من حسابات الفريق ".
وأختتم : " الجهاز الفني يعول على بوعميرة الحارس الاحتياطي بالفريق لخوض لقاء الزمالك من أجل حسم الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".
يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على فريق الرجاء المغربي بهدف للا شئ على ملعب محمد الخامس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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