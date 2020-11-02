الفولت تحت التهديد .. تطور جديد بشأن خناقة محمد فضل وكهربا

تعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ، اجتماعا خلال الساعات المقبلة للفصل فى الأزمة الراهنة بين محمد فضل ومحمود عبدالمنعم " كهربا " بعد المشادة العنيفة التى حدثت بينهما .

وشهد حفل تتويج النادى الأهلى بلقب الدوري الممتاز مشادة عنيفة بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود كهربا لاعب الأهلى بسبب قيام كهربا بحمل ابن مؤمن زكريا على كتفه وعدم الالتزام بمكانه مع اللاعبين .

وشهدت الساعات الماضية تقدم محمد فضل بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط وطالب بفتح تحقيق عاجل فى مشادة كهربا معه ، واتهم فضل كهربا بعد احترام بروتوكول الحفل المنظم من قبل اتحاد الكرة والشركة الراعية بجانب خروجه عن النص وطالب فضل بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب خاصة إنه لم تكن الواقعة الأولى له ، حيث سبق وأن ارتكب خطأ خلال مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر الإفريقي .

فى المقابل ، ويطالب الأهلي في شكواه بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة.

وقالت إدارة النادي إن الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

واضافت أن محاولات تشوية اللاعب غير مقبوله نهائيًا وما تم خلال الساعات الماضية من شن هجوم ضاري علي النادي ومسئولية لن يمر مهما كان الفاعل.



ومن المقرر أن تحسم لجنة الانضباط الموقف بالكامل خلال الساعات المقبلة بعد فحص الأمر ومعرفة ملابسات الواقعة التى آثار استياء الجميع بين محمد فضل ومحمود كهربا .