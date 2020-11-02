بعد اتجاه أوروبا للإغلاق الكامل.. موقف الدوريات الكبرى من الإيقاف بسبب كورونا

ووفقًا للصحف العالمية فإنه لن يتم إيقاف الدوريات الكبرى مع إتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تحسبًا للموجة الثانية.
ويستعرض دوت الخليج ما ستفعله الدوريات الاوروبية وفقًا لتصريحات المسؤولين:.
ماذا ستفعل إنجلترا؟
- وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني فإنه سيتم إغلاق متاجر السلع غير الأساسية وأماكن استقبال الزبائن للضيافة ، مع استمرار مباريات الدوري الإنجليزي مع إتباع الإجراءات الاحترازية بعدم حضور الجماهير.
ماذا ستفعل فرنسا وألمانيا؟
- وفقًا لـ خطابات رسمية من جانب البلدين فإنه سيتم ملء إستمارة لتبرير الناس خروجهم من البيوت ، مع إستمرار إستكمال المسابقات المحلية والإبقاء على خوضها حتى الآن .
ماذا ستفعل إسبانيا وإيطاليا؟
- وفقًا لتصريحات رسمية للمسؤولين يتعين إغلاق جميع الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد، بحلول الساعة السادسة مساء، على الرغم من أنها يمكن أن تقدم الوجبات السريعة في وقت لاحق.
كما يتعين إغلاق الصالات الرياضية، حمامات السباحة، المسارح، ودور السينما، لكن يمكن أن تظل المتاحف مفتوحة. التجمعات لحفلات الزفاف والتعميد والجنازات محظورة مع وجود استمرار المسابقات الرياضية المحلية .
- وفي إسبانيا، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة حالة طوارئ جديدة، يتعين على الناس في جميع المناطق، باستثناء جزر الكناري، البقاء في منازلهم بين الساعة الحادية عشر مساءًا والسادسة صباحًا مع إستمرار المسابقات الرياضية المحلية.
وبعد تصريحات المسؤولين في أوروبا نرى أن ملخصها هو إستمرار الدوريات الخمس الكبرى مع وجود الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا.
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