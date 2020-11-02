بعد اتجاه أوروبا للإغلاق الكامل.. موقف الدوريات الكبرى من الإيقاف بسبب كورونا

يعيش عشاق الساحرة المستديرة حالة من القلق بعد إتجاه دول أوروبا للإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا ، مما يؤدي إلى توقف الدوريات الخمس الكبرى .

ووفقًا للصحف العالمية فإنه لن يتم إيقاف الدوريات الكبرى مع إتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تحسبًا للموجة الثانية.

ويستعرض دوت الخليج ما ستفعله الدوريات الاوروبية وفقًا لتصريحات المسؤولين:.

ماذا ستفعل إنجلترا؟

- وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني فإنه سيتم إغلاق متاجر السلع غير الأساسية وأماكن استقبال الزبائن للضيافة ، مع استمرار مباريات الدوري الإنجليزي مع إتباع الإجراءات الاحترازية بعدم حضور الجماهير.

ماذا ستفعل فرنسا وألمانيا؟

- وفقًا لـ خطابات رسمية من جانب البلدين فإنه سيتم ملء إستمارة لتبرير الناس خروجهم من البيوت ، مع إستمرار إستكمال المسابقات المحلية والإبقاء على خوضها حتى الآن .

ماذا ستفعل إسبانيا وإيطاليا؟

- وفقًا لتصريحات رسمية للمسؤولين يتعين إغلاق جميع الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد، بحلول الساعة السادسة مساء، على الرغم من أنها يمكن أن تقدم الوجبات السريعة في وقت لاحق.