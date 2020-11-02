حضر المباريات الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد رجب والدكتورة مها عبد الواحد أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي، والدكتورة هدي أبو ضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.
ويتصدر منتخب الغربية المجموعة الرابعة بتسع نقاط، ويأتي منتخب الجيزة في المركز الثاني بست نقاط، وسوهاج في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتزيل منتخب الوادي الجديد المجموعة بدون نقاط.
وتم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(اسوان، البحر الأحمر، مطروح، بني سويف)، وضمت المجموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري الصم.. الجيزة تلحق بالغربية وتتأهل لدور الـ16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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