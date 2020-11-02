الرياضة

ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري الصم.. الجيزة تلحق بالغربية وتتأهل لدور الـ16

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تأهل منتخب الجيزة للصم لدور ال١٦ بعد تغلبه علي منتخب سوهاج بخماسية أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري الصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة ١٦ محافظة، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير ومركز شباب المعمورة.

حضر المباريات الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد رجب والدكتورة مها عبد الواحد أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي، والدكتورة هدي أبو ضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة. 

ويتصدر منتخب الغربية المجموعة الرابعة بتسع نقاط، ويأتي منتخب الجيزة في المركز الثاني بست نقاط، وسوهاج في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتزيل منتخب الوادي الجديد المجموعة بدون نقاط. 

وتم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(اسوان، البحر الأحمر، مطروح، بني سويف)، وضمت المجموع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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