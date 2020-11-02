عبد الناصر محمد يقود بهلاء العماني للمركز السادس في الدوري

نجح الجهاز المصرى لفريق بهلاء العمانى بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفنى ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى فى قيادة الفريق لتحقيق المركز السادس من الدورى العماني بعدما حقق الفوز فى آخر مباريات الفريق فى الدورى بعدما كان الفريق فى المركز الـ12 قبل قدوم عبدالناصر وجهازه.
وقاد عبدالناصر محمد الفريق لتحقيق فوز كبير على مرباط بـ7 أهداف دون رد فى أول مباراة له، ثم التعادل أمام فريق عمان ثم اختتمها بالفوز على فريق السويق بثنائية نظيفة ليحقق الفريق أفضل تريتب له فى الدورى العمانى خلال السنوات الماضية.
واستقر المدير الفنى على وضع خطة اعداد الفريق للموسم الجديد وتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة التى يرغب فى التعاقد معها خاصة بعدما قرر الإبقاء على 15 لاعبًا فقط من القائمة الموجودة حاليًا لعدم قناعته بباقى اللاعبين.
واتفق المدير الفنى مع رئيس النادى على إجراء عملية تدعيم بعناصر موهوبة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وطلب التعاقد مع لاعبين من الدورى المصرى ويتم حاليًا التفاوض مع أنديتهم للوصول إلى عرض مالى مناسب بين الطرفين.
وصرف مسئولو بهلاء مكافأة إجادة لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى بعد المستوى الطيب الذى ظهروا عليه فى المباريات الأخيرة.
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