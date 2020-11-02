بعد الصعود للقسم الثاني.. الشرقية للدخان: نستهدف الممتاز في موسم واحد

أكد باسم عادل عضو لجنة الكرة في نادي الشرقية للدخان أن الفريق الأول لكرة القدم يستهدف الوصول إلى الدورى الممتاز في الموسم القادم مشيرا إلى أن الفريق يمتلك المقومات الفنية لتحقيق الإنجاز.

وأضاف عادل خلال تصريحات خاصة لصدى البلد: الموسم الماضي كان في غاية الصعوبة وواجهنا الكثير من التحديات أبرزها توقف الدورى لمدة تجاوزت ال6 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأكمل: الفريق حقق الصعود للدورى وهو إنجاز يحسب لمجلس إدارة الشركة برئاسة هاني امان ، بجانب مجلس اداره النادي وخصوصا المهندس احمد اسماعيل درويش نائب رئيس إدارة النادي بعد التكاتف والدعم المستمر للفريق الأول خلال الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية .

وأوضح : الفريق حقق أعلى نسبة فوز بالقسم الثالث محققا 68 نقطة بفوز في 22 مباراة وتعادل في مباراتين وخسارة مثلهم كما أن اللاعبين الأكثر تهديفا برصيد 65 نقطة وأقل استقبالا للأهداف برصيد 10 أهداف.

وعن استعدادات الفريق للقسم الثاني: بدأنا التدريبات كما تم التعاقد مع صفقات جديدة للفريق مثل أحمد تمساح لاعب الداخلية وكريم خميس لاعب الرجاء ومحمد رفعت لاعب الفيوم وعصام سعد لاعب النصر.

واختتم باسم عادل تصريحاته موجها الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على القرارات التى أنقذت الأندية وأكملت الموسم وسط جائحة عالمية كما وجه الشكر للجنة الكرة برئاسة ثروت عبدالرازق ، وخالد عباس .

