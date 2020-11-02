التركيز.. كريستيانو ينشر صورة من مباراة أمس أمام سبيزيا

نشر كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس صورة جديدة له عبر خاصية استوري من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهر رونالدو من مباراته امام سبيزيا وعلق قائلا : التركيز

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلًا في مباراة فريقه يوفنتوس أمام سبيزيا، الجارية حاليًا على ملعب الأخير، ضمن الجولة السادسة من الكالشيو.

وعاد رونالدو بعد تعافيه من فيروس كورونا، ومن أول فرصة له على المرمى سجل هدف التقدم.

واقتحم بيرلورونالدو في الدقيقة 56 بدلًا من الأرجنتيني باولو ديبالا، وبعد 3 دقائق، تلقى كريستيانو تمريرة ألفارو موراتا وراوغ حارس المرمى وسدد بقوة في المرمى.

هدف رونالدو الثالث له مع يوفنتوس هذا الموسم، رغم أنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط قبل هذه المباراة.