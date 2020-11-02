يأتي ذلك استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأول اليوم باستاد بتروسبورت. على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.
وكان الكاف قرر إقامة المباراة النهائية بين المتأهل من الزمالك والرجاء مع فريق الأهلي في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل باستاد برج العرب .
جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالمغرب، سجل هدف الفوز المغربي أشرف بن شرقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعثة الرجاء المغربي تتوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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