الرياضة

بعثة الرجاء المغربي تتوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي مطار محمد الخامس في طريقها إلى القاهرة.  

يأتي ذلك استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.  

ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأول اليوم باستاد بتروسبورت. على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي مساء الغد باستاد القاهرة الدولي. 

وكان الكاف قرر إقامة المباراة النهائية بين المتأهل من الزمالك والرجاء مع فريق الأهلي في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل باستاد برج العرب . 

 جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالمغرب، سجل هدف الفوز المغربي أشرف بن شرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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