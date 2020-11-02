بعد إصابته بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ غربال المرشح لإدارة نهائي إفريقيا

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد : " الحكم مصطفى غربال حالته الصحية مستقرة وهو يتعافى تدريجيًا بعد الإصابة بفيروس كورونا".
وتابع: " الحكم سيجري فحوصات طبية خلال يومين لمعرفة إذا كانت حالته أصبحت سلبية أم إيجابية ، لكنه أصبح في حالة مستقرة ".
يذكر أن الحكم الجزائري مصطفى غربال هو المرشح الأول لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، والذي سيجمع بين النادي الأهلي والفائز من ( الزمالك والرجاء المغربي ) وفقًا للإعلامي أحمد شوبير.
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