بعد إصابته بـ كورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ غربال المرشح لإدارة نهائي إفريقيا

أكد مصدر مقرب من الحكم الجزائري مصطفى غربال، أن حالته الصحية مستقرة ، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد عقب وجوده في المعسكر التجهيزي لحكام إفريقيا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لصدى البلد : " الحكم مصطفى غربال حالته الصحية مستقرة وهو يتعافى تدريجيًا بعد الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: " الحكم سيجري فحوصات طبية خلال يومين لمعرفة إذا كانت حالته أصبحت سلبية أم إيجابية ، لكنه أصبح في حالة مستقرة ".

يذكر أن الحكم الجزائري مصطفى غربال هو المرشح الأول لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، والذي سيجمع بين النادي الأهلي والفائز من ( الزمالك والرجاء المغربي ) وفقًا للإعلامي أحمد شوبير.