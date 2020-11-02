بالأسماء .. 14 لاعبا من الأهلى والزمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

يترقب عشاق كرة القدم المصرية القائمة النهائية التى سيعلنها حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية . وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر أعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل وهم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا . كما أعلن البدري قائمة مبدئية خاصة ببعض اللاعبين فى أندية الدوري الممتاز بخلاف الأهلى والزمالك وضمت القائمة كلا من المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يعلن البدري القائمة الخاصة بلاعبي الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة ، واستقر البدري على ضم عدد من نجوم الأهلى والزمالك وعلى رأسهم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدي فتحى ومروان محسن وحسين الشحات " حال جاهزيته " ، ومن الزمالك حجز كلا من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش " حال جاهزيته " وطارق حامد وأحمد زيزو ومصطفى محمد وعبدالله جمعة ويفكر البدري أيضا فى ضم ياسر إبراهيم لاعب الأهلى بدلا من الونش حال استمرار إصابة محمود الونش مدافع الزمالك وعدم جاهزيته.

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