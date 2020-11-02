إصابة الشحات تبعده عن المنتخب

صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني وقال إن الدكتور محمد أبو العلا عرض نتائج الكشف الطبي على الكابتن حسام البدري صباح اليوم، وأكد في تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطني نظرا لضيق الوقت خاصة وأنه علاجه وتأهيله تستوجب فترة قد تصل الى أسبوع.
وأشار مدير المنتخب صعوبة لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع اليها بمعرفه طبيب المنتخب أنه يعاني من شد في السمانة ويحتاج أيضا إلى فترة علاج.
ويدخل الفريق القومي معسكرا مفتوحا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
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