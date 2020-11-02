وزير الرياضة: مبنخافش من حد .. والقرارات الحاسمة فى وقتها

رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الحديث بشأن دوره بالسلب بشأن اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة الحالية موضحا أن الوزارة تقوم بدورها وفقا للقانون. وقال صبحي خلال المؤتمر الصحفى الخاص بدوري مراكز الشباب: "لا يهمنا أي صوت عالي أو فيديوهات تخرج من أي طرف فنحن نقوم بدورنا وأي مُخطيء سيعاقب" . وأضاف : " لا نرد كثيرًا ولكن وقت توقيع القرار وإعلانه سنتحدث عن كل شيء .. مبنخافش من حد.. وزير الشباب والرياضة مبيخافش من حد.. نخاف من القانون فقط". وتابع: "نحن في دولة قانون، ووزارة الشباب والرياضة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش في كافة المؤسسات".

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