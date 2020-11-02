تعرف على التصنيف الجديد للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم

فور انتهاء الموسم الكروي 19-2020 الذي يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز تم تصنيف الأندية التي يحق لها مشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، وجرى اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون، وجاء على النحو التالي:

النادي الأهلي ، نادي الزمالك ، نادي المقاولون العرب ، نادي انبي ، الاتحاد السكندري ، سموحة ، الإنتاج الحربي ، بيراميدز اف سي ، الإسماعيلي ، المصري ، مصر المقاصة، الجونة ، اف سي مصر ، حرس الحدود ،البنك الأهلي ، اسوان ، الألومنيوم ، طلائع الجيش ، بترول أسيوط ، طنطا ، سوهاج .