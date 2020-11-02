شوبير: حكم جزائري يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي احمد شوبير عن الحكم الذي سيسند له الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" إدارة نهائي دورى أبطال إفريقيا بين الأهلي والفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دورى الأبطال بملعب برج العرب بالاسكندرية يوم 27 نوفمبر الجاري بين الأهلي والفائز من مباراة نصف النهائي بين فريق الرجاء المغربي والزمالك. وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، في المباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وأكد شوبير خلال تصريحات عبر برنامجه المذاع عبر اثير إذاعة "أون سبورت إف إم" أن الجزائري مصطفى غربال هو من سيدير المباراة النهائية وليس المغربي رضوان جيد كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي. وحجز الأهلي تذكرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اكتساح الوداد بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي وذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

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