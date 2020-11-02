بعد توجيهات السيسي.. فضل الله يكشف 10 ايجابيات لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى الرياضة

بات التحول الرقمي فى مصر والذكاء الإصطناعي من أهم الأولويات التى شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة تطبيقها فى كافة المشاريع المقبلة لمواكبة التكنولجيا الحديثة.

ولأن الرياضة جزء لا يتجزأ من الإقتصاد المصري ، فإن تطبيق الذكاء الإصطناعي فى المجال الرياضي فى مصر ، بات هذا الأمر من الضرورات المطلوبة لتطويرها بشكل يواكب التطور العالمي الجديد ، وفى هذا الصدد يبرز الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي ايجابيات الذكاء الإصطناعي وضرورة تطبيقه فى الوقت الحالي فى المجال الرياضي



وشدد فضل الله على أن ايجابيات الذكاء الإصطناعي في الرياضة تتلخص فى :



١- العمل المستمر دون راحة كما نلاحظ فى استخدام أصوات الجماهير الافتراضية بملاعب كرة القدم الحالية والمعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

٢- عدم وجود للخطأ البشرى الذى من الممكن أن ينتج عن التعاملات الإنسانية فى كافة المجالات الرياضية

٣- المساهمة بصورة كبيرة فى حالات الإصابات الرياضية والمساعدة فى إخراج المصابين من الملاعب الرياضية دون تعرض اللاعب لتفاقم الإصابات نتيجة التدخل الإنسانى .

٤- المساهمة الكبرى فى تحليل البيانات الرياضية واسترجاعها واستخدامها فى بناء استراتيجية الرياضة الوطنية فى الدولة .

٥- المساهمة فى اتخاذ القرارات الرياضية بصورة اسهل وأسرع وادق وخاصة فيما يتعلق باستخدام النظم الذكية فى الملاعب الرياضية مثل تكنولوجيا " var " .

٦- يساعد بصورة مهمة فى التدريبات اليومية وتنفيذ الخطط التدريبية ومساعدة اللاعبين فى أداء التدريبات بصورة دورية .

٧-المساهمة فى تحليل أداء اللاعبين فى التدريبات والمباريات والمسابقات المختلفة الأمر الذى يعطى نتائج دقيقة فى تحليل اللاعبين .

٨- المساهمة فى إدارة الجماهير أثناء دخول المباريات الرياضية الامر الذى يحد من ظاهرة شغب الملاعب .

٩- المساهمة فى تغيير الأنظمة البيئية المتختلفة مما يساعد تدريب اللاعبين تحت أنظمة مختلفة من الطقس كنوع من الإعداد لمواجهة ظروف بيئية مختلفة .

١٠- المساهمة بصورة كبيرة فى تقليل النفقات المالية فى المجال الرياضى نظرا للاستخدامات المختلفة له فى كافة المجالات المؤسسية والرياضية .