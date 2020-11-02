إصابة ميليتاو نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

كشف فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة مدافعه إيدير ميليتاو بفيروس كورونا ، عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم ، والتي أثبتت إيجابية عينته. ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي "تويتر" خبر يفيد بذلك حيث قال : " إيدير ميليتاو تعرض للإصابة بفيروس كورونا ، واجرى اللاعب فحوصات طبية والتي أفادت بثبوت إيجابية عينته ". وتابع: " سيتم عزل اللاعب في غرفة مغلقة لحين شفائه الكامل وعودته للتدريبات مرة أخرى مع الفريق". وبالتالي سيغيب ميليتاو عن مباراة إنتر ميلان الإيطالي ، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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