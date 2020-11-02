الأهلي يدرس شكوى فضل للفيفا والوزارة واللجنة الأولمبية

يدرس مسئولو النادي الأهلي، التقدم بشكوى رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى أعلى المستويات بعد أزمة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت مصادر إن الأهلي بصدد تقديم شكوى رسمية ضد فضل في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة.

وأضافت المصادر إن الأهلي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.