الأهلي يدرس شكوى فضل للفيفا والوزارة واللجنة الأولمبية

يدرس مسئولو النادي الأهلي، التقدم بشكوى رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى أعلى المستويات بعد أزمة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وقالت مصادر إن الأهلي بصدد تقديم شكوى رسمية ضد فضل في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة.
وأضافت المصادر إن الأهلي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.
وشهد حفل تتويج النادى الأهلى بلقب الدوري الممتاز مشادة عنيفة بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود كهربا لاعب الأهلى بسبب قيام كهربا بحمل ابن مؤمن زكريا على كتفه وعدم الالتزام بمكانه مع اللاعبين .
وشهدت الساعات الماضية تقدم محمد فضل بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط وطالب بفتح تحقيق عاجل فى مشادة كهربا معه ، واتهم فضل كهربا بعد احترام بروتوكول الحفل المنظم من قبل اتحاد الكرة والشركة الراعية بجانب خروجه عن النص وطالب فضل بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب خاصة إنه لم تكن الواقعة الأولى له، حيث سبق وأن ارتكب خطأ خلال مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر الإفريقي.
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