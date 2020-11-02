الرياضة

وزير الشباب والرياضة: حريصون على فريق الزمالك والقانون سيطبق على الجميع

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أكد الدكتور لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الجميع يحكمه اللوائح والقوانين وأن ما تردد عن تجميد أرصدة نادي الزمالك غير صحيح.

وأضاف وزير الشباب والرياضة -على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل دوري مراكز الشباب-أن القانون سيطبق على الجميع ولن نرضخ لسياسة الصوت العالي ولجان التفتيش تقوم بعملها دون قيود.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة حريصة على عدم تأثر فريق الكرة بالزمالك بالأحداث الأخيرة خاصة وأنه يخوض بعد غد لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والمنازعات ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من أحداث حتى إصدار الحكم النهائي بعد أن تقدم مسؤولي الأبيض بالطعن على الحكم.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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