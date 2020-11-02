الفيوم تتأهل لدور الـ16 عن المجموعة الثانية بدوري الصم

تأهل منتخب الفيوم للصم لدور ال١٦ بعد تغلبه علي منتخب شمال سيناء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري الصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة ١٦ محافظة، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير ومركز شباب المعمورة.

وبهذا الفوز تصدر منتخب الفيوم المجموعة الثانية بست نقاط، وفي نفس المجموعة استطاع منتخب الإسماعيلية التغلب على منتخب قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحصد النقطة الرابعة ويقترب من الصعود.

حضر المباريات الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد رجب والدكتورة مها عبد الواحد اعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي، والدكتورة هدي ابوضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.

وقد تم تقسيم الفرق ال١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(اسوان، البحر الاحمر، مطروح، بني سويف)،وضمت المجموعة الثانية منتخبات(الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، قنا)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( المنوفية، جنوب سيناء، الاقصر، القليوبيه)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الجيزة، الوادي، سوهاج، الغربية).

وعلي هامش منافسات الدور التمهيدي تعقد وزارة الشباب والرياضة دورة تثقيفية لمدربي الفرق المشاركة بالدوري في نسخته الرابعة، وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الرابعة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية.