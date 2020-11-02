ويستعرض دوت الخليج أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية من خلال السطور التالية:
- صحيفة sport bible
" النني يجبر ثنائي يونايتد على التمرير للخلف" سلطت الصحيفة الضوء على اللقطة الأخيرة للنني خلال المباراة في الدقيقة 91 عندما سيطر على وسط ملعب فريقه في الوقت الذي كان يبحث لاعبو يونايتد عن ثغرة لاختراق دفاع الجانرز باحثين عن تسجيل هدف التعادل في المباراة.
- صحيفة talksport
" النني يبرز سبب إيمان أرتيتا بالدفع به في المباراة" هكذا أشادت الصحيفة بأداء محمد النني في المباراة وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ضغط بقوة على لاعبي يونايتد لمنعهم من الوصول إلى وسط ملعب أرسنال واختراق الدفاع.
- صحيفة givemesport
" أداء مذهل من النني " هكذا قالت الصحيفة إن النني قدم أداء رائع أمام يونايتد، وشعر الفريق وكأنه تعاقد مع لاعب جديد.
ولفتت إلى أن الجميع كان مخطئًا عندما اعتقد أن مسيرة النني في أرسنال انتهت بعد إعارته إلى بشكتاش الموسم الماضي، لكن الدولي المصري أثبت براعته منذ عودته إلى صفوف الجانرز.
- صحيفة dailymail
"النني كان رائع" هكذا أشادت الصحيفة بأداء محمد النني خلال مباراة مانشستر يونايتد وأشارت إلى أن أرتيتا يستحق التقدير بالدفع به في المباراة بجانب توماس بارتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قدم أداء مذهلا.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ محمد النني أمام يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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