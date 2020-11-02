قدم أداء مذهلا.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ محمد النني أمام يونايتد

أشادت الصحف الإنجليزية بمستوى محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال بعد المجهود الخرافي الذي قدمه اللاعب امام مانشستر يونايتد ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية من خلال السطور التالية:

- صحيفة sport bible

" النني يجبر ثنائي يونايتد على التمرير للخلف" سلطت الصحيفة الضوء على اللقطة الأخيرة للنني خلال المباراة في الدقيقة 91 عندما سيطر على وسط ملعب فريقه في الوقت الذي كان يبحث لاعبو يونايتد عن ثغرة لاختراق دفاع الجانرز باحثين عن تسجيل هدف التعادل في المباراة.

- صحيفة talksport

" النني يبرز سبب إيمان أرتيتا بالدفع به في المباراة" هكذا أشادت الصحيفة بأداء محمد النني في المباراة وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ضغط بقوة على لاعبي يونايتد لمنعهم من الوصول إلى وسط ملعب أرسنال واختراق الدفاع.

- صحيفة givemesport

" أداء مذهل من النني " هكذا قالت الصحيفة إن النني قدم أداء رائع أمام يونايتد، وشعر الفريق وكأنه تعاقد مع لاعب جديد.

ولفتت إلى أن الجميع كان مخطئًا عندما اعتقد أن مسيرة النني في أرسنال انتهت بعد إعارته إلى بشكتاش الموسم الماضي، لكن الدولي المصري أثبت براعته منذ عودته إلى صفوف الجانرز.

- صحيفة dailymail

"النني كان رائع" هكذا أشادت الصحيفة بأداء محمد النني خلال مباراة مانشستر يونايتد وأشارت إلى أن أرتيتا يستحق التقدير بالدفع به في المباراة بجانب توماس بارتي.