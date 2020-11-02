وزير الرياضة: القانون فوق الجميع.. ولم نجمد التوقيعات في الزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن جميع عناصر المنظومة الرياضية يحكمها اللوائح والقوانين وأن ما تردد عن تجميد أرصدة نادي الزمالك غير صحيح.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات له على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل دوري مراكز الشباب، أن القانون سيطبق على الجميع ولن نرضخ لسياسة الصوت العالي ولجان التفتيش تقوم بعملها دون قيود".

وتابع: "نحن في دولة قانون، ووزارة الشباب والرياضة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش في كافة المؤسسات"،ولن يتمكن أي شخص من الضغط علينا أو على لجان التفتيش ومن يريد أن يتحدث فليتحدث ومن يريد عمل فيديوهات فليتفضل لكن بمجرد أن ننتهي سيعاقب كل شخص بفيديوهاته".

وبشأن نادي الزمالك، قال وزير الرياضة: "لم نغلق أي حساب بنكي أو نجمد توقيعات في نادي الزمالك حتى الآن، لأن فريق الكرة ما زال مستمر في نشاطه ولكن هناك قانون وسيتم اتخاذ اللازم، وأي مال عام سنحاسب عليه".