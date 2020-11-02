الرياضة

مصادر بـ الأهلي: 7 لاعبين جاهزون للتضامن مع كهربا أمام لجنة الانضباط

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كشفت مصادر مطلعة أن هناك 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،جاهزين لتقديم شهادتهم في أزمة المشادة التي حدثت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود كهربا لاعب الأهلى خلال احتفالية تتويج الأهلي ببطولة الدوري.

وقالت المصادر إن نجوم الأهلي ينتظرون إشارة التحرك من أجل التوجه إلى اتحاد الكرة من أجل إدانة محمد فضل وتبرئة كهربا. 

وأضافت المصادر إن لاعبي الأهلي غاضبين بشدة من الحرب التي يتعرض لها زميلهم وجاهزين تماما للإدلاء باقوالهم في الأزمة وإدانة عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وتبرئة زميلهم.

ويدرس مسئولو الأهلي التقدم بشكوي رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلي اعلي المستويات بعد أزمة اعتداءه علي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقالت مصادر إن الأهلي بصدد تقديم شكوي رسمية ضد فضل في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة. 

وأشارت المصادر إلى أن الأهلي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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