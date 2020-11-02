مصادر بـ الأهلي: 7 لاعبين جاهزون للتضامن مع كهربا أمام لجنة الانضباط

كشفت مصادر مطلعة أن هناك 7 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،جاهزين لتقديم شهادتهم في أزمة المشادة التي حدثت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود كهربا لاعب الأهلى خلال احتفالية تتويج الأهلي ببطولة الدوري.
وقالت المصادر إن نجوم الأهلي ينتظرون إشارة التحرك من أجل التوجه إلى اتحاد الكرة من أجل إدانة محمد فضل وتبرئة كهربا.
وأضافت المصادر إن لاعبي الأهلي غاضبين بشدة من الحرب التي يتعرض لها زميلهم وجاهزين تماما للإدلاء باقوالهم في الأزمة وإدانة عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وتبرئة زميلهم.
ويدرس مسئولو الأهلي التقدم بشكوي رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلي اعلي المستويات بعد أزمة اعتداءه علي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقالت مصادر إن الأهلي بصدد تقديم شكوي رسمية ضد فضل في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة.
وأشارت المصادر إلى أن الأهلي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.
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