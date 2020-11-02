الإمارات تكرم سحر عبدالحق وتهديها درع اتحاد كرة القدم.. صور

كرم العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات واهداها درع الاتحاد الاماراتي.

كما قدمت سحر عبد الحق درع الاتحاد المصري لكرة القدم له وذلك خلال استقباله للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة عبد الحق وهشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل.

وجاء هذا التكريم في حضور مستر بيدرو الحكم الدولي الإسباني السابق ورئيس لجنة تشريع قانون كرة القدم للصالات في الاتحاد الدولي .

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يخضع لمعسكر بدولة الإمارات لمواجهت المنتخب الإماراتي في مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم ليتوانيا ٢٠٢١.

واجري منتخبنا الوطني مسحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل خوض المباراة الودية الاولي أمام المنتخب الامراتي غدا الثلاثاء ويؤدي الفريق مران خفيف بالصالة المغطاة بنادي البطائح استعدادا لمباراة الغد.

وابدي عبد الملك سعادته بتواجد احفاد الفراعنة في الامارات، مشيرا إلي أن منتخب مصر لكرة الصالات من اقوي المنتخبات في القارة السمراء وفي الدول العربية وأن المواجهة الودية الدولية بين المنتخبين مفيدة بشكل كبير خاصة للمنتخب المصري الذي يستعد لكأس العالم.

وأكد علي مساندة الامارات لمنتخب الفراعنة في كأس العالم وابدي امنيته بتحقيق مصر لمركز متقدم وأداء مشرف للعرب والقارة السمراء.

وقالت عبد الحق إنها سعيدة بهذا الاستقبال الكبير وليس غريبا علي دولة شقيقة وأن الشعب الإماراتي من احب الشعوب علي قلب المصريين وأنها سعيده أيضا بتكاتف الاتحاد الاماراتي ولجنة كرة الصالات مع منتخب مصر في استعداداته لكاس العام ليتوانيا ٢٠٢١.