وزير الشباب يعلن انطلاق الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب لكرة القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن الموسم الثامن من دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري بمشاركة نحو 18 ألف لاعب من 600 مركز شباب بخلاف الأجهزة الفنية والإدارية، ويقوم نظام الدوري بالمحافظات علي تقسيم فرق مراكز الشباب بكل محافظة إلى مجموعات للمنافسة على مستوى المحافظة الواحدة لتحديد بطل كل محافظة على حدة يلي ذلك دوري مجمع لأبطال المحافظات لتحديد الفائز بالدوري على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش المؤتمر، أجريت قرعة الدوري على مستوى محافظة الجيزة في حضور وزير الشباب والرياضة؛ لتحديد مجموعات الدوري حيث يشارك من المحافظة مراكز شباب "الصفا، أبو النمرس، ميت فاقوس، الحوامدية، أبو رجوان قبلي، الشنباب، الكداية، عرب القميعي، البليدة، البرمبل، الديسمي، العطف، الشوربجي، كفر غطاطي، أبو رواش، الحي السادس، بني مجدول، ناهيا، البراحيل، جزيرة محمد، برطس، الحوتية، وردان، المنصورية".

وفي كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة الحراك الرياضي الذي ينجم عن فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم، وإعلاء المنافسة بين فرق المراكز طوال العام بغية تحقيق الفوز بدرع الدوري والحصول على الجوائز المحددة والتي يحصل عليها اللاعبون ومراكز الشباب المشاركة، لافتًا إلى متابعة الوزارة ومديريات الشباب تنفيذ مباريات الدوري وفق المواعيد المحددة، واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه من يخالف شروط المنافسة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تنفيذ الموسم الجديد من الدوري 2020 / 2021 في ظل تحديات راهنة ناتجة عن جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.