سيد عبد الحفيظ عن إمكانية استبعاد كهربا من المنتخب: البدري لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة"

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق لقب البطولة المحلية الأهم، مؤكدًا أن الهدف المقبل هو الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا في تحقيق البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "نجحنا في ختام بطولة الدوري بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وتحدث عبدالحفيظ عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل، وقال: "كنا نترفع عن بعض الأشياء، وكنا في لحظة سعادة بالتتويج بالدوري، ولو حدث أمر غير مقبول كنا نترفع عنه".

وأكمل: "أصدرنا تصريحات لنؤكد كل التقدير للجميع، ولن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، الأمر كان مشادة خفيفة، وبناء عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا في عدم تضييع الفرحة، كما أن محمد فضل من أبناء النادي الأهلي".

وواصل: "أي شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ في الفيديو، ولم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق، طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط".

وتابع: "لم أكن أريد أن أتحدث في الموضوع تمامًا، ولكن ما سيقول لهم في لجنة الانضباط، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجود في المكان المخصص له؟!".

وأردف:" لدينا ثقة في الجهاز الفني، والأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا من المنتخب يكون "فنيا"، وأعتقد أن حسام البدري لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة".

وأتم: "قدمنا مذكرة أيضا إلى لجنة الانضباط، ضد محمد فضل، وفي حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لإيقاف كهربا أنه كان السبب الرئيسي في اشتعال الأزمة عقب المباراة، وسنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي".