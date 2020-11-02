محمد النني.. أسباب تألق الفرعون المصري مع أرسنال

قاد محمد النني فريقه أرسنال، للفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد النني ظهر بأداء رائع، مؤكدًا انطلاقته بشكل جديد مع الجانرز، بعد إعارة في بلاد الأتراك لمدة موسم مع نادي بشكتاش.

النني بعد أن ارتدى شارة القيادة لفريقه أرسنال في مباراته أمام دوندالك الإيرلندي، في بطولة الدوري الأوروبي، قاد فريقه لتحقيق فوز لم يتحقق على المانيو منذ 14 عامًا على ملعب أولد ترافورد بأداء مثالي نال على إثره إشادات جميع المتابعين سواء في مصر أو إنجلترا، ولكن ما أسباب هذه الانطلاقة للنني مع أرسنال؟

أرتيتا

شتان الفارق بين الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي، ومواطنه يوناي إيمري مدرب الفريق السابق، فالأخير هذا أفقد النني الثقة في نفسه، قام بتهميشه بشكل كبير، وقام بإعارته لنادي بشكتاش، لم يعتمد عليه وأخرجه من حساباته، أما الأول، فأعاد الثقة للنني في نفسه، فهو كان زميله سابقًا في الفريق.. آمن بقدراته وأعاد الثقة إليه، حتى عاد النني للظهور بأفضل مستوى له، وحجز مقعدًا أساسيًا في فريق أرسنال.

عدم الالتفات لـلانتقادات

النني هو أكثر اللاعبين اللذين تعرضوا للانتقادات والتقليل من قدره، ولكن ما يميزه أنه لم يلتف لتلك الانتقادات، سار في طريقه ووثق في إمكانياته التي أهلته للانضمام لفريق أرسنال منذ 4 أعوام

منظومة أرسنال

أرتيتا هو خريج مدرسة الكرة الشاملة إن أمكننا القول، ووجوده مع بيب جوارديولا كمدرب مساعد له في مانشستر سيتي، ساهم بشكل كبير في تكوين فكره.. النني مع أرسنال صار هو من يبدأ الهجمة، ولا يخطئ في تمرير الكرة.. نال ثقة زملائه ومدربه، وخطة لعب أرسنال كانت مناسبة تمامًا له لانه يجيد بشكل كبير تمرير الكرات، إضافة إلى لياقته البدنية الرائعة.

اللياقة البدنية للنني

النني ورغم اعتباره لاعبًا غير سريع، إلا أنه يمتاز باللياقة البدنية الهائلة، ولا يهدأ في المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ورأيناه أمس في مباراة مانشستر يونايتد يجري في الملعب من أوله حتى منتصف ملعب مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة، حتى تسبب في إفساد هجمة للشياطين الحمر، حتى خرج ارسين فينجر أسطورة نادي أرسنال بتصريحه بأنه لم يرى لاعبًا يملك اللياقة البدنية التي يملكها النني.