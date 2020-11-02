نشر موقع "دوت الخليج" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أسماء المنضمين من لاعبي الأهلي لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
تقدمت إدارة الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة.بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي
كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر التطورات الخاصة باللاعبين المنضمين للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.
رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الحديث بشأن دوره بالسلب بشأن اتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة الحالية موضحا أن الوزارة تقوم بدورها وفقا للقانون.
أكد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أصبح لا وجود له داخل القلعة البيضاء.
هاجم حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي سيدير مباراة الزمالك والرجاء المغربي ، على إستاد القاهرة، الأربعاء القادم، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كشف فريق ريال مدريد الإسباني عن إصابة مدافعه إيدير ميليتاو بفيروس كورونا، عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم، والتي أثبتت إيجابية عينته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| استبعاد كهربا من المنتخب.. وهذه صفقات الأهلي الجديدة.. وإصابة نجم ريال مدريد بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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