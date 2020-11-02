القليوبية تتأهل لدور الـ 16 عن المجموعة الثالثة بدوري الصم

استطاع منتخب القليوبية للصم الصعود لدور الـ 16 بعد تغلبه على منتخب المنوفية بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري الصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة 16 محافظة، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير ومركز شباب المعمورة.

وبذلك يصل منتخب القليوبية إلى النقطة السادسة ويتصدر المجموعة الثالثة، ويتوقف رصيد متخب المنوفية عند النقطة الثالثة، وفي نفس المجموعة استطاع منتخب جنوب سيناء التغلب على الاقصر بهدفين مقابل هدف ليحصد منتخب جنوب سيناء أول ثلاث نقاط، ويظل منتخب الاقصر بدون رصيد من النقاط.

وقد تم تقسيم الفرق الـ16 الى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات(اسوان، البحر الاحمر، مطروح، بني سويف)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (الإسماعيلية، شمال سيناء، الفيوم، قنا)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات (المنوفية، جنوب سيناء، الاقصر، القليوبية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات (الجيزة، الوادي، سوهاج، الغربية).

وعلى هامش منافسات الدور التمهيدي تعقد وزارة الشباب والرياضة دورة تثقيفية لمدربي الفرق المشاركة بالدوري في نسخته الرابعة، وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الرابعة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية.

حضر المباريات الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد رجب والدكتورة مها عبد الواحد أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي، والدكتورة هدى أبو ضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة.