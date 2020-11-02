وزيرا الشباب المصري واللبناني يتفقدان مركز تدريب الكشافة البحرية

جاءت الجولة ضمن زيارة وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية لمصر ، وعلى هامش تسلمها راية ووثيقة تنظيم المؤتمر الكشفى العربى الثلاثين 2022 ، والذي استضافته مصر في دورته السابقة في تقليد كشفي غير مسبوق على مستوى فعاليات المؤتمر الكشفي العربي. وشهد الوزيران مجموعة من التدريبات في رياضات الشراع والكيك والكانوي والتجديف، قدمها عدد من الشباب أعضاء الكشافة البحرية في نهر النيل.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء أعضاء الحركة الكشفية في خدمة المجتمع في شتى المجالات، ودور الكشافة في التنشئة السليمة للنشء والشباب من خلال المعسكرات التدريبية والكشفية المتنوعة، وكذلك الأنشطة الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالحركة الكشفية، والعمل بالتنسيق مع مسئوليها على التوسع في نشرها في كافة المحافظات لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

فيما أكدت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية على تبادل الخبرات مع الجانب المصري على صعيد الأنشطة الشبابية والكشفية خلال الفترة المقبلة، وتميز أدوار الحركة الكشفية المصرية، وتعاونها الملموس مع المجموعات الكشفية المختلفة بالبلدان العربية.

و أعربت والوفد المرافق لها عن بالغ سعادتهم بزيارة مصر خلال الآونة الراهنة، وما لمسته من ترحاب وحسن استقبال وضيافة مما يؤكد عمق العلاقات القائمة بين الشعبين الشقيقين. رافق الوزيران خلال الجولة كلًا عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، يوسف خداج رئيس إتحاد كشاف لبنان، محمد عباس سعدان رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، سعيد معاليقي أمين السر لاتحاد كشاف لبنان، والدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وإيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد كشاف لبنان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات،ورؤساء الجمعيات المركزية.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية ،اليوم الاثنين، بتفقد مركز تدريب الكشافة البحرية بوسط الجمهورية "حارس"؛ للإطلاع على أبرز الأنشطة التي يقدمها المركز لأعضائه.