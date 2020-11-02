وزيرا الشباب المصري واللبناني يتفقدان مركز تدريب الكشافة البحرية

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية ،اليوم الاثنين، بتفقد مركز تدريب الكشافة البحرية بوسط الجمهورية "حارس"؛ للإطلاع على أبرز الأنشطة التي يقدمها المركز لأعضائه.
جاءت الجولة ضمن زيارة وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية لمصر ، وعلى هامش تسلمها راية ووثيقة تنظيم المؤتمر الكشفى العربى الثلاثين 2022 ، والذي استضافته مصر في دورته السابقة في تقليد كشفي غير مسبوق على مستوى فعاليات المؤتمر الكشفي العربي.
وشهد الوزيران مجموعة من التدريبات في رياضات الشراع والكيك والكانوي والتجديف، قدمها عدد من الشباب أعضاء الكشافة البحرية في نهر النيل.
رافق الوزيران خلال الجولة كلًا عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، يوسف خداج رئيس إتحاد كشاف لبنان، محمد عباس سعدان رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، سعيد معاليقي أمين السر لاتحاد كشاف لبنان، والدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وإيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد كشاف لبنان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات،ورؤساء الجمعيات المركزية.
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