كوفي وياسين وديوارا.. البنك الأهلي يقدم 3 صفقات جديدة بـ تيشيرت واحد فقط

أعلن نادي البنك الأهلي، ثلاث صفقات جديدة بالفريق الأول لكرة القدم بقميص واحد فقط في مؤتمر صحفي؛ للتعريف بالوجوه الجديدة المنضمة إلى الفريق استعدادًا لموسم الدوري الممتاز المقبل.

وقدم البنك الأهلي، محمد كوفي قادمًا من نادي سموحة، وأحمد ياسين من مصر للمقاصة، وموسى دياوارا بـ قميص واحد فقط قبل أن يظهر قميص ثانٍ بعد نهاية التقديم، في حين لم يظهر القميص الثالث خلال المؤتمر الصحفي.

وكان محمد يوسف، المدير الفني للفريق، أعلن أن الجهاز الفني سيضم عادل مصطفى مدربًا عامًا، وسيف عمر معدًا بدنيًا، ومحمد رمضان مدربًا مساعدًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.

وصعد البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى بطولة الدوري الممتاز، بقيادة المدير الفني عيد مرازيق الذي استقال من منصبه عقب التأهل.

كانت آخر تجربة تدريبية لمحمد يوسف العمل مديرًا فنيًا مؤقتا للأهلي بجانب العمل مساعدا للفرنسي باتريس كارتيرون، ثم الأوروجوياني مارتن لاسارتي.