اللجوء للقضاء ومذكرة للإيقاف.. الحرب تشتعل بين محمد فضل وكهربا بعد خناقة الدرع

فى تطور مفاجئ للأزمة، يدرس محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اللجوء للقضاء وتحرير محضر ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتهمة التعدى عليه.

وشهد حفل تتويج النادى الأهلى بلقب الدوري الممتاز مشادة عنيفة بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود كهربا لاعب الأهلى بسبب قيام كهربا بحمل ابن مؤمن زكريا على كتفه وعدم الالتزام بمكانه مع اللاعبين.

وشهدت الساعات الماضية تقدم محمد فضل بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فى مشادة كهربا معه، واتهم فضل كهربا بعدم احترام بروتوكول الحفل المنظم من قبل اتحاد الكرة والشركة الراعية بجانب خروجه عن النص.

وطالب فضل بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب خاصة إنه لم تكن الواقعة الأولى له، حيث سبق وأن ارتكب خطأ خلال مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر الإفريقي.

فى المقابل، طالب الأهلي في شكواه بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة.

وقالت إدارة النادي إن الأهلي سوف يتخذ كل الإجراءات ويذهب إلى أبعد مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

وأضافت أن محاولات تشوية اللاعب غير مقبولة نهائيًا وما تم خلال الساعات الماضية من شن هجوم ضاري علي النادي ومسئوليه لن يمر مهما كان الفاعل.

ومن المقرر أن تحسم لجنة الانضباط الموقف بالكامل خلال الساعات المقبلة بعد فحص الأمر ومعرفة ملابسات الواقعة التى آثارت استياء الجميع بين محمد فضل ومحمود كهربا.