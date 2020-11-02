الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحافظ على تصنيف المحترفين

أ.ف.ب: بقيت الصدارة على حالها في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادرمؤخرا.

وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على المركز الاول رغم خروجه المذل من الدور ربع النهائي لدورة فيينا الدولية على يد الإيطالي لورنتسو سونيجو 2-6 و1-6. ويبتعد ديوكوفيتش بفارق 1980 نقطة عن مطارده المباشر الاسباني رافايل نادال، وهو ضمن نظريا إنهاءه العام السادس في الصدارة ومعادلة الرقم القياسي للاميركي بيت سامبراس. وعزز الروسي أندري روبليف موقعه في المركز الثامن بتتويجه بلقب دورة فيينا، وهو الخامس له في 2019. وبات روبليف (22 عاما) اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب خلال هذا الموسم المضطرب الذي تعطل لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وضمن مكانه في بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين في الموسم والمقررة في لندن بين 15 و22 نوفمبر. ولحق روبليف الذي أصبح أول روسي يفوز بخمسة ألقاب في موسم واحد منذ نيكولاي دافيدنكو عام 2009، بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال، النمسوي دومينيك تييم، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مواطنه دانييل مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف. أما وصيفه سونيغو، فارتقى عشرة مراكز وأصبح في المرتبة 32 في أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية. وشهدت قائمة العشرة الاوائل تغييراً واحداً بتبادل الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيسيباس المركزين الخامس والسادس، حيث تراجع الأخير بخروجه من الدور الثاني لدورة فيينا.

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