اتحاد التنس يناقش الموقف الحالي وأوجه الصرف

يعقد مجلس ادارة الاتحاد العماني للتنس اليوم اجتماعا له بمقر الاتحاد وذلك برئاسة خالد العادي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للتنس وسوف يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وهي اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة الاول لعام 2020 واعتماد محضر الاجتماع التنسيقي والذي عقد عبر برنامج زوم ومناقشة الموقف المالي للاتحاد ومناقشة تقرير تفاصيل الميزانية ومشروع اوجه الصرف للفترة القادم 2021 ومناقشة تمديد فترة مدقق الحسابات لتدقيق حسابات الاتحاد عن العام الحالي بسبب جائحة كورونا والاطلاع على توصيات محضر لجنة المنتخبات والمدربين الاول للعام الحالي وتحديد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتأجيل انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومايستجد من اعمال.

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