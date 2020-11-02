الثلاثي الحديث تنتظر موافقة الوزارة لإطلاق بطولة عمان في نسختها الأولى بمشاركة 30 لاعبا

في الرياضة 2 نوفمبر,2020

كتبت ـ زينب الزدجالية:

تنتظر اللجنة العمانية للثلاثي الحديث موافقة وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب من اجل اقامة اول بطولة رسمية لها تحت مسمى بطولة عمان للترايلثون و التي من المتوقع ان تقام في الرابع من ديسمير المقبل و بمشاركة فردية و محدودة تصل الى 30 مشاركاً .

حيث عقد أمس الاول اجتماع بين الطرفين للوقوف على اهم المستجدات و دراسة التفاصيل المتعلقة حول استمرارية برامج اللجنة، بما يتناسب مع اشتراطات اللجنة العليا لمكافحة فيروس – كوفيد 19 – بالاضافة الى بحث امكانية تنفيذ بطولة عمان للترايلثون .

و في سياق متصل ، فقد وقفت اللجنة العمانية للثلاثي الحديث برئاسة محمد العبيداني سابقا على جدول اعمال اللجنة ، بعد اعادة فتح الانشطة الرياضية من جديد ، عبر عدد من الاجتماعات عقدت بحضور اعضاء اللجنة ، و تم من خلالها الاتفاق على اقامة هذه البطولة و التي تعد الاولى من نوعها في السلطنة و التي تهدف الى المساهمة في تجميع النقاط للاعبين الذين سيتم اختيارهم لاحقا لتشكيل المنتخب الوطني الذي ستعول عليهم اللجنة لاحقا في المشاركات في مختلف البطولات الرسمية التي تنظمها الاتحادات الدولية .

وعرج رئيس اللجنة العمانية للثلاثي الحديث محمد العبيداني حول هذا الموضوع قائلا : نحن نثمن الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب من اجل توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة و خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي ألمت بالعالم اجمع ، حيث اننا في تواصل مستمر معهم للوقوف على اهم و اخر المستجدات التي ستسهم في المضي قُدماً ببرامجنا التي وضعناها في اجندتنا الحالية و التي تتماشى و بشكل تام مع الاحترازات الوطنية التي تشترطها اللجنة العليا لمكافحة كوفيد 19 .

و اضاف العبيداني : كما اننا بصدد اقامة البطولة الاولى من نوعها و هي بطولة عمان للترايلثون و التي نستهدف من خلالها 30 مشاركا و ذلك تماشيا مع التوجيهات التي تشترط تطبيق نظام التباعد الاجتماعي و لذلك سنعمل على تقليل التجمعات من خلال تقليص عدد المشاركين في الفترة الحالية .

و تهدف البطولة الى فتح الابواب امام الانشطة الاخرى المتعلقة باللجنة و التي يبلغ عددها ٦ بطولات و التي ستعمل على تأهيل الشباب العماني لتمثيل واختيارعناصر المنتخب الوطني للثلاثي الحديث ، حيث سنطبق في كل البطولات المحلية نظام تجميع النقاط لغاية نهاية 2021 و بالتالي سيكون اللاعب مؤهلا بأن يكون جزءا من لاعبي المنتخب .

وعن البروتوكول الطبي المتبع في بطولات اللجنة القادمة : سنتبع البروتكول الطبي الذي يقره الاتحاد الدولي للثلاثي الحديث و الذي يتناسب مع توجيهات اللجنة العليا وقرارات الوزارة في ذلك.

واختتم محمد العبيداني حديثه للوطن ( الرياضي ) : اجتهدنا خلال الفترة الماضية في خلق ثقافة رياضية للعبة و ساهمنا بمختلف الطرق في نشرها في الاوساط المحلية ، حتى نتيح الفرصة امام الجميع لارتيادها ، كما عملنا ايضا على وضع قاعدة للعبة من خلال برنامج (عمانثلون ) .