اليوم في ختام دوري الدرجة الأولى: الاتحاد ونزوى لحسم اللقب والشباب والمصنعة العودة للأضواء

في الرياضة 2 نوفمبر,2020

كتب ـ.يحيى بن سالم المعمري:

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019/2020 عندما يلتقي الاتحاد ونزوى في الساعة السابعة والربع على ملعب استاد السيب في المباراة الختامية لحسم لقب الدوري والمركز الثاني بعد تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية في المرحلة النهائية والحاسمة وتأهلهما معا لدوري الاضواء ، ويسبق لقاء الختام لقاء آخر في غاية الأهمية عندما يواجه الشباب نظيره المصنعة للمنافسة على خطف البطاقة الثالثة لعودة أحدهما الى دوري الاضواء في لقاء هام ودربي منتظر بين الجارين على ملعب مجمع الرستاق الرياضي في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة .. الفرق الأربع تعلم جيدا صعوبة المواجهات الختامية وستدخل بتشكيلة مثالية وبصفوف مكتملة تضمن لها النهاية السعيدة بعد أن أكملت جاهزيتها البدنية والتكتيكية،الجولة الأخيرة كشفت العديد من الملاحظات للأجهزة الفنية التي سيكون لها المردود الإيجابي في ليلة الختام ، من جهة أخرى أنهى اتحاد الكرة كافة التحضيرات لختام دوري الدرجة الأولى .

من يحسم اللقب..؟

تتجه الأنظار لمباراة حسم اللقب والتي تجمع الاتحاد ونزوى بعد تأهلهما مباشرة وتصدرهما ترتيب المجموعتين الأولى والثانية برصيد 17 نقطة .. لقاء هام للطرفين للفوز بالمركز الأول وتتويج جهود الموسم الكروي ببطولة الدوري ، وصفوف الفريقين تضم عناصر شابة وأخرى تمتلك الخبرة والقوة الضاربة والتهديفية حاضرة بوجود هداف الدوري بـ 18 هدفا عبدالمجيد سعيد مهاجم الفريق الاتحادي والمحترف سيسيه لاعب نزوى والذي يأتي ثانيا في ترتيب الهدافين بـ 11 هدفا .. يدخل الاتحاد اللقاء كامل الصفوف في حين يعاني نزوى من غياب محمد المعمري وربما محمد اليعقوبي مع بعض الإصابات الخفيفة والجهاز الطبي بذل جهودا كبيرة لضمان المشاركة الكاملة والبديل أكمل الجاهزية للتواجد في المباراة .. الاتحاد احتفى بنجومه مساء السبت الفائت بمنتجع ميلينيوم صلالة بعد ضمان التأهل تحت رعاية وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وفي الجانب الآخر هيأت إدارة نزوى كافة الظروف المعنوية والنفسية للاعبي الفريق لحصد اللقب .. يدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الحكم محمود المجرفي ويساعده للخطوط حمد الغافري ورشاد الحكماني ويعقوب عبدالباقي كحكم رابع وهشام العويني حكما خامسا ود/سالم الراشدي كمقيم للحكام.

مباراة صعبة

قال أحمد سالم بيت سعيد مدرب الاتحاد إن مباراة اليوم صعبة على الفريقين اللذين يطمحان بكل قوة للفوز باللقب بعد مشوار طويل وكشف أن تحضيرات فريقه لمباراة اليوم هي كسابقتها من المباريات رغم عدم وجود فترة كافية للاستعداد ولكن الاتحاد جاهز للمباراة والظفر باللقب ويدخل لقاء الختام بصفوف مكتملة متمنيا أن تخرج المباراة بالشكل المطلوب وأن تكون ممتعة للجميع وقال مدرب الاتحاد إن فريق نزوى فريق جيد ويقوده مدرب يمتلك الخبرة الكبيرة.

اللقب من نصيبنا

قال عبدالعزيز الريامي مدرب نزوى إن لقب الدوري سيكون من نصيب فريقه بعد أن جهز الفريق نفسيا وفنيا للظهور بالشكل المشرف مشيدا بالروح القتالية لدى لاعبيه ورغبتهم بتحقيق بطولة الدوري وأنه على ثقة بقدراتهم كما هنأ الريامي فريقه وفريق الاتحاد على تأهلهما معا لدوري عمانتل وقال عن لقاء الختام : مباراة اليوم هي مباراة التتويج باللقب وستكون صعبة نظرا لتقارب المستوى الفني الذي ظهر عليه الفريقان في الدوري ، فالاتحاد يملك لاعبين خبرة وإمكانياتهم البدنية والمهارية كبيرة ولذلك حاولنا دراسة كافة التفاصيل التي يمتاز بها هذا الفريق وسنعمل على الحد من خطورتها والاعتماد على بعض الأساليب التي تساعدنا للخروج بنتيجة تضمن لنا الفوز في زمن المباراة الأصلي وأتمنى أن تساعدنا الظروف لتحقيق مبتغانا .

البطاقة الاخيرة للتأهل

يحتضن مجمع الرستاق لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الشباب والمصنعة بعد أن تواجدا في المركز الثاني في مجموعتيهما بنهاية مباريات المرحلة الثانية للدوري ، وتكتسي المباراة أهميتها في معرفة صاحب البطاقة الاخيرة للتأهل لدوري الاضواء لمرافقة فريقي الاتحاد ونزوى اللذين تأهلا مباشرة .. الشباب والمصنعة يعرفان بعضهما البعض جيدا وتحضيراتهما للمباراة ركزت على ترتيب الأوراق النفسية والفنية في المقام الأول وإيقاف مصدر الخطورة واستغلال الفرص.. يدرك حسن رستم مدرب الشباب والتونسي عبدالحليم الوريمي أن طريق التأهل ليس مفروشا بالورود عصر اليوم و لا سبيل إلا الفوز وتتويج جهود موسم طويل بخطف البطاقة الثالثة للتواجد بين الكبار في الموسم الجديد ، ورغم قصر فترة التحضير بعد ختام مباريات المرحلة الثانية مساء الجمعة إلا أن الثلاثة أيام الماضية حفلت بالكثير من الجهود الإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة والملائمة مما أعطى معسكر الفريقين دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الانتصار للوصول إلى دوري عمانتل .. ستضبط صافرة الحكم عمر اليعقوبي مباراة الجارين ويعاونه أبوبكر العمري وراشد الغيثي للخطوط ومازن المشيخي حكم إضافي أول وعلي الحارثي حكم إضافي ثاني وخالد الشقصي حكما رابعا وابراهيم الحوسني مقيما للحكام .

مباراة نهائية

وصف حسن رستم مدرب الشباب مباراة اليوم بالمباراة النهائية وفرصة لا تتكرر ويجب استغلالها بشكل جيد وقال : فريقنا جاهز لملاقاة المصنعة والفوز في المباراة وحجز البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري الأضواء ، الروح المعنوية عالية ونحن في أتم الجاهزية ، صحيح خسرنا التأهل المباشر ولكن الأمل موجود وتمسكنا به ولن نفوت الفرصة للعودة لدوري الكبار، واجهنا المصنعة عدة مرات ونعرف بعضنا البعض والأوراق مكشوفة للطرفين .

دربي خاص

أكد التونسي عبدالحليم الوريمي مدرب المصنعة على صعوبة المباراة وقال : بلا شك إن المباراة ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين وهي مباراة نهائي كأس والمستوى سيكون عاليا ومن يملك التركيز ويقلل من الأخطاء سيكون هو الفائز وطموح التأهل يراود الطرفين ومواجهات الجارين الشباب والمصنعة دربي يعرفه الجميع وأضاف : لم يكن هنا وقت كاف للتحضير بشكل أفضل لذلك كانت التحضيرات عادية وركزنا على الجوانب النفسية والمعنوية وسنفتقد اللاعبين المحترفين مع غياب اللاعب علي عبيد المصاب .