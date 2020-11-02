تواصل منافسات مسابقة المزاينة وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن

في الرياضة 2 نوفمبر,2020

تتواصل منافسات مسابقة المزاينة بولاية ثمريت بمحافظة ظفار، ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2019/2020م الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، وشهدت المنافسات إقامة 16 شوطا لمزاينة الفردي للنوق العُمانية وللنوق المجاهيم، وذلك لسن الحجائج واللقايا.

وفي الشوط الأول فئة الفطايم مجاهيم – شوط التحدي حققت المركز الأول سليمة لسالم بن صالح الكثيري، وفي المركز الثاني بصمة لمبارك بن سعيد الشعشعي، وفي المركز الثالث بصمة لسالم بن صالح الكثيري.

وفي الشوط الثاني فئة الفطايم عُمانيات – الشوط العادي جاءت في المركز الأول عهد لخالد بن عبيد الوهيبي، وفي المركز الثاني العاصفة لخميس بن مبارك الحكماني، وفي المركز الثالث عشاقة لمحمد بن أحمد المهري.

وفي الشوط الثالث فئة الفطايم عُمانيات – شوط الجعدان حقق المركز الأول سراب لسعود بن سالم السيابي، وفي المركز الثاني مرعب لأحمد بن سالم المغيريني، وفي المركز الثالث صوغان لمسلم بن حمد الحرسوسي. وفي الشوط الرابع فئة الفطايم عُمانيات – شوط التلاد

وجاءت في المركز الأول ذخيرة لإبراهيم بن مبروك المهري، وفي المركز الثاني عوايد للشيخ سعيد بن صالح الحرسوسي، وفي المركز الثالث سرابة لناصر بن حمدان الربيعي.

اما الشوط الخامس فئة الفطايم المجاهيم – الشوط العادي فقد حققت المركز الأول الهويرم لأحمد بن سعيدزعنبوت، وفي المركز الثاني منورة الخليج للشيخ عبدالله بن سعيد مسن، وفي المركز الثالث سويدة لبخيت بن مسلم مسن.

وفي الشوط السادس فئة إيداع عُمانيات – شوط التحدي وجاءت في المركز الأول الظبي لخالد بن سعيد الرابعي، وفي المركز الثاني الكايدة لسالم بن حمد الهاشمي، وفي المركز الثالث حظ لسيف بن راشد الهاشمي. وفي الشوط السابع فئة الفطايم مجاهيم – شوط التلاد

جاءت في المركز الأول سوده لين لحيرة لحمد بن محمد الكثيري، وفي المركز الثاني مرفوقة لعلي بن سعيد مسن، وفي المركز الثالث سويدة لإبراهيم بن بخيت الحريزي. وفي الشوط الثامن فئة الفطايم مجاهيم – شوط الجعدان حققت المركز الأول حيران لمبارك بن مسلم جداد، وفي المركز الثاني مبروكان لحكيم بم علي زعنبوت، وفي المركز الثالث قعودان لإبراهيم بن بخيت الحريزي.

وفي الشوط التاسع فئة الجذاع مجاهيم – شوط التحدي وجاءت في المركز الأول الحرصا لسالم بن صالح الكثيري، وفي المركز الثاني معيرة لعبدالله بن محمد خوار، وفي المركز الثالث الوافية لمحمد بن بخيت الكثيري.

مسابقة المحالبة

فيما أعلنت لجنة التحكيم نتائج مسابقة المحالبة، التي توزعت إلى 9 أشواط، وجاءت نتائجها وفق الآتي:

وفي الشوط الأول للفطرة عمانيات، جاءت في المركز الأول الخشية لمبروك بن محمد المهري بوزن 74.7 كيلو جرام، وفي المركز الثاني رمسة لأحمد بن ناصر المهري بوزن 67.10 كيلو جرام، وفي المركز الثالث هملة لسعيد بن محمد المهري بوزن 65.630 كيلو جرام.

وفي الشوط الثاني للبكار عُمانيات حققت المركز الأول الشرول لسعيد بن علي المهري بوزن 43.720 كيلوجرام، وفي المركز الثاني سمحة لبخيت بن محمد الجحلي بوزن 42.630 كيلوجرام، وفي المركز الثالث دمنوت لغالب بن سهيل المهري بوزن 40.400 كيلو جرام.

وفي الشوط الثالث فطرة حزامي جاءت في المركز الأول دخنة لمحمد بن سالم الكثيري بوزن 82.750 كيلو جرام، وفي المركز الثاني دلخيت لأحمد بن محمد مسن 81.370 كيلو جرام، وفي المركز الثالث مزيونة وسامة بن مانع زعنبوت 76.190كيلو جرام.

وفي الشوط الرابع للثنايا عُمانيات حققت المركز الأول فرحة لسعيد بن محمد المهري بوزن 54.520 كيلو جرام، وفي المركز الثاني العمية ليوسف بن خزي المهري بوزن 47.670 كيلو جرام، وفي المركز الثالث المسك لسالم بن مسلم المهري بوزن 46.960 كيلو جرام.

وفي الشوط الخامس للثنايا الضرايب جاءت في المركز الأول الجهوده لمسلم زعنبوت بوزن 81.580 كيلو جرام، وفي المركز الثاني الحيدانة لمكة بن أحمد المهري بوزن 76.160 كيلو جرام، وفي المركز الثالث الهويرم لسهيل بن سعيد المهدي بوزن 61.350 كيلو جرام.

وفي الشوط السادس الثنايا حزامي حققت المركز الأول الخشية لمسلم بن حويدم المسهلي بوزن 77.440 كيلو جرام، وفي المركز الثاني سمحة لهادي بن حسن زعبنوت بوزن 75.230 كيلو جرام، وفي المركز الثالث مدورة لحكيم بن علي زعبنوت 66.470 كيلو جرام.

وفي الشوط السابع فطر الضرائب وجاءت في المركز الأول الثرود لمسلم بن خويدم المهري بوزن 85.520 كيلو جرام، وفي المركز الثاني سمحة لسالم بن مسلم الشقصي بوزن 73.440 كيلو جرام، وفي المركز الثالث عزيمة لمحمد بن راشد المهلي بوزن 71.760 كيلو جرام. وفي الشوط الثامن بكار حزامي حققت المركز الأول الطفح لسالم بن محمد مسن بوزن 51.380 كيلو جرام، وفي المركز الثاني شعيلة لهادي بن سعيد جداد بوزن 48.270 كيلو جرام، وفي المركز الثالث الطويل لحمد بن سالم الراخدي بوزن 40.840 كيلو جرام.

وفي الشوط التاسع بكار الضرائب جاءت في المركز الأول شمخيت لزايد بن سالم قطن بوزن 50.570 كيلو جرام، وفي المركز الثاني العصوف لسالم بن أحمد المهري بوزن 47.830 كيلو جرام، وفي المركز الثالث مسيمة لأحمد بن سعيد المهري بوزن 47.790 كيلو جرام.