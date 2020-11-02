أخيرا.. وباقتدار السيب يعانق لقب دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه

تخطيط سليم .. جهاز فني متمكن .. لاعبون مجيدون .. جماهير وفية .. أبرز عوامل النجاح

متابعة ـ صالح البارحي:

تصوير: علوي العميري

بالأمس القريب كانت خزانة نادي السيب تخلو من لقب دوري الأضواء والشهرة والذي ظل يبحث عنه طويلا.. فهو النادي الذي حصد كل الألقاب في مختلف اللعبات باستثناء هذا اللقب الذي طال انتظاره رغم الحصول على فرص سابقة لمعانقة اللقب المستعصي.. إلا أن أمسية الأول من نوفمبر المجيد 2020 كانت استثنائية من كافة الجوانب.. ففي هذا المساء تمكن (الإمبراطور) من معانقة اللقب التاريخي.. ليرسم الفريق (المتمكن) الفرحة على شفاه مجلس إدارته وجماهيره التي سهرت حتى الصباح في مسيرات فرح صاخبة.. لم لا وهم من وقفوا صفا واحدا بجانب الفريق في كل المباريات دون استثناء.. فكانوا الرقم (1) في دورينا بلا منازع.. فحق لهم أن يعانقوا المجد بعد أن كانوا أحد عوامل الانتصار..

تتويج مستحق

التتويج الذي حصل عليه نادي السيب مساء أمس الأول لم يأت من فراغ.. بل جاء نتيجة عمل متقن ومتكامل وضحت ملامحه من بداية الموسم.. فقد شاهد الجميع خطوات الجهد المبذول من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد الذي جنّد كل وقته من أجل خدمة هذا الكيان.. قدّم الفريق بقيادة المدرب برونو شكلا جميلا بأرضية الميدان.. ولم يخسر سوى مباراة واحدة طيلة مراحل الدوري.. رغم الغيابات التي تحدث بين الفينة والأخرى، إلا أن الفريق ظهر متماسكا جدا ولم تظهر عليه علامات التراجع سواء في الأداء أو في النتائج.. فاستمرت رحلة البحث عن اللقب المفقود بثبات دائم حتى تحقق الهدف في نهاية المطاف وبثنائية عصام المخزومي ويونس المشيفري في شباك صحم بأمسية معانقة اللقب وإسدال الستار عن أطول دوري كروي بالسلطنة..

عوامل كثيرة ساهمت في معانقة السيب للقب دورينا.. أولها التخطيط السليم والمتقن من قبل مجلس الإدارة والذي وضح جليا منذ بداية الموسم.. ثانيا جهاز فني متمكن بقيادة برونو الذي صنع فريقا مرعبا لا يعترف بالظروف المحيطة به.. ثالثا لاعبون مدركون لأهمية الحدث وعملوا من أجل تحقيقه بشتى الوسائل رغم العثرات الأخيرة بعد العودة من التوقف جراء جائحة كورونا.. رابعا جماهير وفية هتفت وساندت ودعمت الفريق وسافرت مسافات طويلة من أجل دعم الطموح السيباوي حتى النهاية.. كل هذه العوامل كانت إرهاصات ودلائل على نجاح السيب في تحقيقه حلمه الذي ظل يبحث عنه طيلة السنوات الماضية رغم اقترابه في أكثر من مناسبة لمعانقته لولا سوء الطالع في ذلك الوقت.