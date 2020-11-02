محترفو الدوري المصري.. بن شرقي فرخة بكشك.. علولو متوهج.. وجيرالدو مجاش

ظهر هذا الموسم في بطولة الدوري المصري مجموعة من المحترفين المتميزين الذين تألقوا خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في الفترة منذ بداية الموسم وحتى لقاء الختام.

واختتم الدوري المصري، مساء السبت، بتتويج الأهلي بلقبه الـ 42 بعد حصد أكبر عدد من النقاط في تاريخه 89 نقطة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج في هذا التقرير مسيرة المحترفين في الأندية المصرية هذا الوسم:

- توهج تونسي

يعد التونسي علي معلول، أحد أبرز المحترفين الأجانب في الدوري المصري، منذ انضمامه للأهلي قادمًا من الصفاقسي عام 2016.

وشارك معلول في 23 مباراة هذا الموسم، بواقع مشاركته في 11 هدفا سجل 5 وصنع 6.

على العكس ظهور التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك بعكس الموسم الماضي، الذي كان خلاله من أفضل لاعبي الفريق، وذلك بسبب إصاباته المتتالية التي لم يستفق منها حتى نهاية الموسم.

وحصد لاعب المقاولون العرب سيف الدين الجزيري مع فريقه 11 هدفا، مقدمًا موسمًا مميزًا مع ذئاب الجبل.

ولم يشارك فخر الدين بن يوسف سوى في 4 مباريات مع الإسماعيلي، قبل رحيله، موقعا على هدف وحيد.

ونرى أن عمر العيوني لاعب فريق بيراميدز لم يقدم أداءً مميزا بسبب عدم ظهوره وقلة مشاركاته في المباريات الرسمية في جميع البطولات التي شارك خلالها الفريق السماوي.

كما سجل رفيق كابو مشاركة مميزة مع وادي دجلة، توجها بـ 8 أهداف في 31 مباراة.

وتواجد أيوب بن مشارك لاعب حرس الحدود بشكل جيد في البطولة، مسجلًا هدفا وحيدا في 8 مشاركات مع حرس الحدود.

- تميز مغربي

تميز المغربي أشرف بن شرقي، في موسمه الأول مع الفريق الأبيض، وأصبح العنصر الأساسي للفريق في المباريات الحاسمة عند الجهاز الفني والجماهير.

شارك بن شرقي في 22 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 6، بينما حصد النجم المغربي في كل المسابقات 15 هدفا.

كما أجاد محمد أوناجم مع الزمالك، في موسمه الأول أيضا، موقعا على هدفين وصنع 6 بالدوري.

وتميز مواطنهما عبد الكبير الوادي، في وادي دجلة، بـ 3 أهداف سجلها في 31 مباراة.

- ظهور نيجيري

لم يقدم جونيور أجايي مهاجم الأهلي المعهود منه في المواسم السابقة، وسجل النيجيري على مدار الموسم 7 أهداف.

كما تألق مواطنه لاعب الوسط معروف يوسف المعار من الزمالك إلى المقاولون العرب.

وفي المصري قدم أوستن أموتو أداء مقبولا مسجلا 3 أهداف وصنع مثلها.

- إبداع إيفواري

رزاق سيسية "21 عاما" لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري، واصل تألقه، مسجلا 7 أهداف، وصنع 4.

كما تألق مواطنه سيرجي أكا مع الجونة، وشارك إيمانويل أوكري لاعب الاتحاد، في 22 مباراة وسجل هدفين.

واختفى المدافع العاجي كانون في بيراميدز، بينما شارك أنطوني لوكاسا في 27 مباراة مع حرس الحدود.

- غانا حاضرة

تألق المهاجم الغاني جون أنطوي، مسجلا 9 أهداف في الدوري مع بيراميدز، وأصبح هداف اللاعبين الأجانب في الدوري المصري طوال تاريخه، برصيد 77 هدفا.

وظهر سالمون مانساه بصورة طيبة مع أسوان حيث لعب 14 مباراة.

ولم يغب إسحاقوا يعقوبو عن أي مباراة لوادي دجلة (34) في الموسم، وسجل نانا أنطوي هدفا لحرس الحدود في 21 مشاركة.

حضور بوركيني

البوركيني إريك تراوري، لاعب بيراميدز سجل 3 وصنع 4.

كما لم يغب محمد كوفي عن الملاعب المصرية لأكثر من عقد، وقدم أداء جيدا مع سموحه، وبالمثل مواطنه سعيدو سنبوري الذي سجل 4 أهداف للمصري.

- تراجع كونغولي

لم يقدم الكونغولي كابونجو كاسونجو الكثير مع الزمالك، مع تراجعه لدور البديل ومشاركته كجناح في مباريات عدة، ولم يسجل سوى 3 أهداف فقط، وبالمثل لم يترك مواطنه إيدي نجوي أي بصمة مع سموحة.

- بواليا الزامبي

من أبرز من تألقوا في دوري 2019-2020 المهاجم الزامبي، حيث سجل مع الجونة 13 هدفا، احتل بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين، فبات هدفا لأندية عدة داخل وخارج مصر.

القاطرة المالية

تميز نجم الأهلي، المالي أليو ديانج، في موسمه الأول مع الفريق، وبات من الركائز الأساسية للمارد الأحمر.

واصل المالي الآخر موسي دياوارا مستواه الثابت مع الإنتاج الحربي، وشارك في 22 مباراة مسجلا هدفين، بينما اكتفى مواطنه أبوبكر ديارا بـ 5 مشاركات مع طلائع الجيش.

- الأنجولي جيرالدو

لم يقدم الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي أداء طيب رغم كثرة مشاركاته في الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يرحل عن الأهلي بناء على رغبة موسيماني المدير الفني الجديد.

- ظهور ضعيف للسنغالي بادجي

لم يرتقي السنغالي بادجي للتوقعات وأخفق في إثبات أحقيته بقيادة هجوم الأهلي، فسجل 4 أهداف وصنع 6 في 18 مباراة.

ولم يكن مواطنه تالا نداي أفضل حالًا مع طلائع الجيش، حيث شارك في 9 مباريات، وسجل 4 أهداف.

- الميداني مع الاتحاد

التواجد السوري تمثل في لاعب الاتحاد السكندري عمر الميداني، الذي خاض 11 مباراة، موقعا على هدف واحد.

- ظهور موريتاني

شارك الموريتاني ممادو نياس مع الإنتاج الحربي، مشاركا في 24 مباراة، مسجلا 3 أهداف.