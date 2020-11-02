إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة كلا من: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو - فيرلاند ميندي - سانتوس خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز - رودريجو جويس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الثلاثاء.

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