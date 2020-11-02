قبل التوقيع رسميا.. باترك فييرا يظهر في مران الدراويش

ظهر البرازيلي باتريك فييرا في المران الرئيسي لنادي الإسماعيلي، الذي بدأ منذ قليل على ملعب استاد الإسماعيلية، وذلك لمثوله تحت الاختبار أمام الجهاز الإداري والفني للحصول على توقيعه ضمن الصفقات الجديدة للفريق.

كما تواجد لأول مرة أحمد مصطفى المنضم حديثا لصفوف الإسماعيلي وكان الإسماعيلي أعلن عن التعاقد معه الأيام الماضية.

وخاض الأنجولي إيري بابل، المنضم حديثا لصفوف الدراويش، تدريبات خفيفة حول الملعب.

وضم الإسماعيلي بعض الصفقات الهامة للفريق الأول، لإنقاذ الدراويش من التراجع كما حدث في الموسم السابق الذي توج به النادي الأهلي.

وأنهى الإسماعيلي بطولة الدوري هذا الموسم في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة، مسجلًا 38 هدفا، وتلقى في شباكه 48 هدفًا مسجلًا أضعف دفاع بعد طنطا ونادي مصر الراحلين رسميًا من الدوري الممتاز.