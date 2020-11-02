استعدادا للموسم المقبل| سموحة يفاوض عاصم صلاح بعد رحيل فتوح

دخل مسئولو سموحة في مفاوضات جادة مع عاصم صلاح ظهير أيسر طلائع الجيش للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. جاء ذلك لتدعيم الجبهة اليسري للفريق السكندري عقب عودة أحمد فتوح لفريقه السابق "الزمالك". وعلى الرغم من عدم مشاركة عاصم صلاح مع طلائع الجيش في الموسم الماضي بسبب الإصابة إلا أن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة يرغب في انضمام اللاعب. واتفق أحمد سامي المدير الفني مع رئيس النادي على إبرام العديد من الصفقات السوبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي لمواصلة خطة تطوير الفريق في الموسم الجديد من أجل العودة للمنافسة على درع الدوري.

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