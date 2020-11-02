قبل مواجهة الرجاء.. كواليس جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك وتأهيل عمر السعيد

خضع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي.

يأتي هذا على هامش تدريب الفريق اليوم، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتماثل من الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.



وفي سياق آخر حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.



وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الإفريقي إضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.



ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء المقبل.