سحب قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

أجريت اليوم، الإثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين" موسم 2020-2021.

وأسفرت القرعة عن 8 مواجهات متوازنة بين الفرق الـ 16 في البطولة، حيث أوقعت القرعة فريق الفتح في مواجهة الهلال، والباطن ضد أبها، والشباب ضد القادسية.

وتعد أقوى المواجهات التي أسفرت عنها القرعة تلك بين فريق الوحدة أمام اتحاد جدة الذي يلعب له محترفنا المصري أحمد حجازي، فيما سيواجه التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، نظيره نادي ضمك، ويلعب نادي النصر ضد الرائد، والعين ضد الأهلي، والفيصلي ضد الاتفاق.



وسحبت أيضًا قرعة دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد، الفائز من مباراة فريقي الفتح والهلال، بينما يلاقي الفائز من التعاون وضمك، الفائز من الشباب والقادسية، ومواجهة قوية محتملة بين الأهلي والنصر حال تخطيهما الرائد والعين.

وتقام المباراة النهائية لنسخة العام الحالي بين الهلال والنصر يوم 29 نوفمبر المقبل.